Нещодавно легендарний співак завершив прощальний тур по США, відігравши на стадіоні "Доджерс" в Лос-Анджелесі, де вперше виступив в 1975 році.

Сер Елтон Джон буде хедлайнером фестивалю в Гластонбері 25 червня 2023 року і цей виступ стане його останнім у Британії.

"Немає більш підходящого способу попрощатися з моїми британськими шанувальниками. Мені не терпиться зануритися в атмосферу найбільшого фестивалю в світі. Він буде неймовірно емоційним", - наголошується в заяві музиканта.

"Величезне задоволення для мене повідомити вам, що єдиний і неповторний Елтон Джон вперше з'явиться в Гластонбері, ставши хедлайнером Pyramid Stage, - сказала організатор фестивалю Емілі Івіс. - Це стане його останніми виступом у Великобританії рамках прощального турне, так що ми закриємо фестиваль і відзначимо цей знаменний момент в нашій історії проводами, яких світ ще не бачив".

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Сер Елтон додав, що він дуже радий грати на фестивалі в Гластонбері.

Квитки на виступ Елтона Джона в Гластонбері вже розпродані. Серед інших хедлайнерів фестивалю, за чутками, будуть Arctic Monkeys, Тейлор Свіфт і Guns N ' Roses, повідомляє Бі-бі-сі.

Фінальний етап прощального турне Елтона Джона - виступи в Британії - стартують в Ліверпулі в березні 2023 року. Після Гластонбері він зіграє ще сім концертів в Європі, перш ніж піти зі сцени.

Прощальне турне Елтона Джона

Про те, що покине сцену, легендарний співак, автор і композитор оголосив п'ять років тому, тоді він запланував прощальне 350-денне турне під назвою Farewell Yellow Brick Road.

Турне повинно було відбутися в 2021 році. Однак грянула пандемія коронавірусу, а влітку 2022 року Джон травмував стегно при падінні. Тому виступи в Європі і Великобританії Елтон Джон переніс на 2023 рік.

Нещодавно він завершив тур по США, відігравши на стадіоні "Доджерс" в Лос-Анджелесі - там він вперше виступив в 1975 році з двома знаменитими концертами, з'явившись на сцені в розшитій блискітками бейсбольній формі. На своєму останньому концерті в США співак знову одягнув ту ж форму і виконав хіти, включаючи Rocket Man, Tiny Dancer, Your Song і Philadelphia Freedom.

До моменту свого останнього виступу Елтон Джон проведе 50 років на сцені, відігравши понад 4 тис. концертів у 80 країнах.

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