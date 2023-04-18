12-а церемонія нагородження відбулася 18 квітня.

18 квітня відбулося оголошення переможців Національної музичної премії YUNA-2023. Тріумфаторами стали 12 композицій, представлених під час повномасштабної війни в Україні. Саме ці композиції назвали "піснями незламної України".

Переможці YUNA-2023: повний список

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ - 24/02

"Антитіла" та Ed Sheeran – 2step

"Океан Ельзи" – "Місто Марії"

SHUMEI - "Біля тополі"

KARTA SVITU – "Пес Патрон"

KOLA - "Біля серця"

Андрій Хливнюк (Бумбокс) та Pink Floyd - Hey hey Rise Up

SKOFKA – "Чути гімн"

Макс Барських – "Буде весна"

Angy Kreyda – "Враже"

Chico & Qatoshi – "Допоможе ЗСУ"

Бумбокс та The Kiffness - "Oy U Luzi Chervona Kalyna (Army Remix)"

Про премію YUNA-2023

Премія YUNA проводиться щороку. Нагорода вручається артистам, які зробили вагомий внесок у розвиток української культури через музику. Оцінюються 100 найпопулярніших і обговорюваних композицій за рік.

У 2023 році ведучим церемонії стали Володимир Остапчук і Павло Шилько, а переможців оголошували Камалія і Мохаммад Захур.

Зазначимо, що у 2022 році оргкомітет премії YUNA заборонив включати до рейтингу композиції, автори яких підтримали повномасштабну війну в Україні або мовчать про неї.

Раніше УНІАН писав, що MELOVIN прокоментував те, що не отримав нагороду на YUNA-2022.

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