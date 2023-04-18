18 квітня відбулося оголошення переможців Національної музичної премії YUNA-2023. Тріумфаторами стали 12 композицій, представлених під час повномасштабної війни в Україні. Саме ці композиції назвали "піснями незламної України".
Переможці YUNA-2023: повний список
БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ - 24/02
"Антитіла" та Ed Sheeran – 2step
"Океан Ельзи" – "Місто Марії"
SHUMEI - "Біля тополі"
KARTA SVITU – "Пес Патрон"
KOLA - "Біля серця"
Андрій Хливнюк (Бумбокс) та Pink Floyd - Hey hey Rise Up
SKOFKA – "Чути гімн"
Макс Барських – "Буде весна"
Angy Kreyda – "Враже"
Chico & Qatoshi – "Допоможе ЗСУ"
Бумбокс та The Kiffness - "Oy U Luzi Chervona Kalyna (Army Remix)"
Про премію YUNA-2023
Премія YUNA проводиться щороку. Нагорода вручається артистам, які зробили вагомий внесок у розвиток української культури через музику. Оцінюються 100 найпопулярніших і обговорюваних композицій за рік.
У 2023 році ведучим церемонії стали Володимир Остапчук і Павло Шилько, а переможців оголошували Камалія і Мохаммад Захур.
Зазначимо, що у 2022 році оргкомітет премії YUNA заборонив включати до рейтингу композиції, автори яких підтримали повномасштабну війну в Україні або мовчать про неї.
Раніше УНІАН писав, що MELOVIN прокоментував те, що не отримав нагороду на YUNA-2022.