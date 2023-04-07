У кліпі можна побачити Іванну Сахно.

Ірландський музикант Hozier випустив кліп на нову пісню. У відео про війну знялася голлівудська актриса українського походження - Іванна Сахно.

У кліпі на пісню Eat Your Young вона зіграла дружину музиканта. Чоловік, за сюжетом, йде на війну, а потім повертається додому з травмами і каліцтвами. А дружина допомагає йому почати нове життя.

На своїй сторінці в Instagram Сахно вже поділилася кадрами з кліпу. Вона подякувала команді за роботу і зазначила, що під час зйомок серця акторів злилися воєдино.

"Я вмираю від голоду, люба. Дозволь мені доторкнутися до чого-небудь, дозволь мені обхопити світ зубами. Почни різати, люба. Я хочу відчути запах майбутньої вечері, я хочу відчути, як краї починають горіти. Люба, я хочу помчати з тобою наввипередки", - йдеться в новій пісні.

Кліп сподобався фанатам. За день він зібрав понад 500 тисяч переглядів. У коментарях користувачі пишуть, що їх вразила глибина сюжету. Багато хто також відзначив, що на тлі повномасштабної війни в Україні такі відео викликають сльози.

Новий кліп Hozier

Хто така Іванна Сахно

Українка Іванна Сахно народилася в Києві. У 2013 році, коли їй було 15 років, вона переїхала до США разом із батьками. Актриса відома своєю роллю в голлівудському блокбастері "Тихоокеанський рубіж: Повстання".

Сахно підтримує Україну і виступає проти російської агресії. Актриса розповідала, що її тато і хресні зараз живуть в Києві, одна бабуся в Карпатах, інша - залишилася в Криму.

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