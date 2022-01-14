23 січня о 21:00 на телеканалі 1+1 відбудеться грандіозна прем’єра нового сезону вокального шоу "Голос країни".

12 сезон музичного проекту "Голос країни" пройде під слоганом "Так звучить твоя країна", адже на одній сцені зберуться таланти із різних куточків України.

Прес-служба 1+1 назвала імена деяких учасників шоу. Серед них – дипломований знавець старовинної музики Роман Меліш, який шість років навчався в швейцарському Базелі. Це музика дооперного співу та передбачає виконання в храмах зі спеціальною акустикою. Тому учасник майже 15 років не співав у мікрофон. Зараз учасник повернувся в Україну, щоб розвивати цей напрямок музики на Батьківщині.

Також учасником сліпих прослуховувань став 16-річний тік-токер Євген Тесленко-Пономаренко. Через свій незвичний голос він часто був мішенню для булінгу та цькування одноліток. Це був важкий період для хлопця, але він ніколи не показував своїх реальних почуттів. Женя дуже не хотів бути у статусі жертви, тому нерідко вступав у бійки, зривав уроки та ще більше епатував своїм зовнішнім виглядом. Його ціль – довести, що кожний з нас унікальна особистість.

Читайте такожЗйомки у розпалі: шоумен Горбунов засвітив весь зірковий склад "Голосу країни" (фото)До "Голосу країни-12" завітає далекобійниця, що співає. Ірина Перегрим у свої 27 років встигла попрацювати й офіціантом, і барменом, і навіть вивчилася на професійного візажиста. Її чоловік навчив кермувати і зацікавив автомобілями — настільки, що вона навіть асистувала йому в заміні запчастин та їздила за можливості з ним у рейси. Так учасниця стала далекобійницею, але бажання співати її не полишає навіть у кабіні водія. Тому під час дороги Ірина переспівує популярні пісні та викладає відео у мережу, які набирають мільйони переглядів.

Нагадаємо, тренерами 12 сезону шоу "Голос країни" стали головні українські суперзірки: найавторитетніший український продюсер Потап, digital-сенсація Надя Дорофєєва, рок-легенда, соліст гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, а також поп-діва Оля Полякова, яка вперше сяде в легендарне червоне крісло. Дванадцятий сезон шоу пройде під гаслом "Так звучить твоя країна".

Ведучими проекту вже традиційно стануть Юрій Горбунов та Катерина Осадча.

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