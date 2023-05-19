За фактом "злісного порушення" поліція розпочала перевірку закладу, де стався інцидент.

У Краснодарі (РФ) "запалювали" під пісню Вєрки Сердючки "Ще не вмерла Україна" у місцевому караоке-клубі. Триває перевірка поліції.

Як повідомляє Телеграм-канал SHOT, екстремально скоротати вечір вирішили відвідувачі караоке-клубу "Ля Мажор". Компанія завзято горланила "Ще не вмерла Україна" й танцювала.

Згодом у караоке-клубі заявили, що звукорежисер увімкнув пісню Сердючки "на автоматі".

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"Ми принципово в клубі не даємо гостям співати пісні українською мовою. З піснею "Гулянка" Вєрки Сердючки звукорежисер не встиг зорієнтуватися, оскільки всі куплети співаються російською і за текстом вони нейтральні. Як тільки пролунав приспів українською з неприпустимим змістом, пісня була зупинено. Наш звукорежисер підробляє на весіллях, де цю пісню постійно співають уже 20 років, тож на автоматі її увімкнув", - пояснили у закладі.

Більше Сердючку у "Ля мажорі" пообіцяли не включати.

Росіяни обожнюють Сердючку

Як повідомляв УНІАН раніше, за пісню Сердючки "прилетіло" чоловікові в Москві. Він слухав її в машині, але це не сподобалося російським "правоохоронцям".

Потім у Росії досить цікаво відзначили дитяче свято. Маленькі жителі країни-агресорки разом з дорослими танцювали під пісні Вєрки Сердючки.

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