Росіяни продовжують слухати Сердючку, хоча Путін намагався її "заборонити".

В Росії досить цікаво відзначили дитяче свято. Маленькі жителі країни-агресорки разом з дорослими танцювали під пісні Вєрки Сердючки.

Так, в мережі з'явилося відео, на якому, як стверджує Telegram-канал Shot, знято дитяче свято в Липецькій області. Не обійшлося без пісень, танців і, як виявилося, без Вєрки Сердючки.

Діти і дорослі весело танцювали під пісню "Гуляночка", в якій "ллються пісні, ллються вина", а також говориться "ще не вмерла Україна". Росіяни з радістю танцювали і підспівували хіту Сердючки.

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РосЗМІ вже встановили, що дитяча вечірка під пісні про Україну проводилася в кафе "Вікторія". Також там знайшли "винних" - компанію, яка організовувала свято. Її співробітники вже спробували виправдатися. У компанії заявили, що вони "проводять розгляд" і відхрестилися від любові до Сердючки з Україною.

Цікаво, що запросили аніматорів в костюмах Хаггі Ваггі - персонажа з хоррор-гри. Зовсім недавно в РФ саме в іграшках з Хаггі Ваггі знайшли підвищений вміст фенолу. Через це російська влада навіть заговорила про "посилення вимог до обігу" токсичного сувеніра. Крім цього, в РФ вважають цього персонажа максимально "нескріпним", Опудало Хаггі Ваггі навіть спалювали на Масницю в одному з російських міст.

Сам Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, раніше вже говорив, що йому, як і багатьом іншим українським артистам, на 50 років заборонили в'їзд до Росії. За словами музиканта, його зовсім не засмучують такі новини, адже він засуджує Путіна і його криваві вчинки.

Нагадаємо, раніше за пісню Сердючки "прилетіло" чоловікові в Москві. Він слухав її в машині, але це не сподобалося російським "правоохоронцям".

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