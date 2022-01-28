Пісня розповідає "історію про любов довжиною в життя, яка знаходить своє продовження у дітях", зазначила співачка.

Українська співачка Слава Камінська представила ліричну композицію "Ім’я твоє". Трек увійде до першого сольного альбому співачки.

Про це вона повідомила в Instagram.

Автором синглу став Юрій Лемчук, автор хітів гурту НеАнгели "Роман" та "По клеточкам".

Камінська зазначила, що пісня розповідає "історію про любов довжиною в життя, яка знаходить своє продовження у дітях". Таким чином, співачка натякнула, що присвятила її екс-чоловіку - пластичному хірургу Едгару Камінському.

Хоча пара офіційно розлучилася, співачка нерідко зізнавалася, що досі кохає колишнього чоловіка.

"Опівночі відкриється попереднє замовлення мого першого сольного альбому! Відкриється особливою піснею, яку написав особливий автор, який створив "Роман" та "По клеточкам". "Ім’я твоє" – це історія про любов довжиною в життя. Це кохання нікуди не йде, а просто трансформується і знаходить своє продовження у дітях…", - написала Камінська.

Читайте також"Я не могла з нею спілкуватися": Слава Камінська назвала Віку Смеюху "тупою"Нагадаємо, що напередодні українська співачка Слава Камінська опублікувала у своєму інста-блозі зворушливий пост, в якому розповіла про розставання.

Вас також можуть зацікавити новини: