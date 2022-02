Його виступ планується під час джазового фестивалю у Львові.

Всесвітньо відомий американський співак, автор пісень John Legend (справжнє ім'я - Джон Роджер Стівенс) вперше виступить в Україні.

Його виступ відбудеться у рамках міжнародного джазового open-air фестивалю, який проходить у Львові. Про це повідомляється на сайті фестивалю.

"John Legend виступить 26 червня на Leopolis Jazz Fest", - йдеться у повідомленні.

Організатори фестивалю відзначають, що John Legend - всесвітньо відомий американський співак, автор пісень з платиновими альбомами, актор, що отримав статус EGOT. Цей термін означає статус людей, які отримали всі 4 основні премії у галузі розважального мистецтва США: Emmy, Grammy, Oscar і Tony. Актор також отримував Золотий глобус.

Співак випустив сім популярних альбомів за свою кар'єру, а його пісня "All Of Me" — одна з найбільш продаваних пісень усіх часів.

Нагадаємо, в Україні вперше із сольним концертом виступить американська суперзірка Khalid.

