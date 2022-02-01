Згідно з правилами нацвідбору Євробачення, у ньому не можуть брати участь музиканти, які після 2014 року виступали в країні-агресорі та в окупованому Криму.

Українська співачка Аліна Паш, яка потрапила до списку фіналістів нацвідбору на Євробачення 2022, відповіла на звинувачення у тому, що виступала в окупованому Росією Криму в 2015 році. Через це українці запропонували дискваліфікувати її з конкурсу.

Зазначимо, що згідно з правилами нацвідбору, у ньому не можуть брати участь музиканти, які після 2014 року виступали в країні-агресорі та в окупованому Криму.

В офіційній заяві, оприлюдненій на сторінці Аліни Паш в Instagram, співачка заперечує порушення правил нацвідбору й наголошує, що ніколи не виступала в окупованому Криму й не порушувала законодавство України.

"Співачці Alina Pash були висунуті звинувачення щодо порушення правил участі в Національному відборі конкурсу Євробачення. Alina Pash цих правил не порушувала, тобто ніколи не виступала на території Росії або окупованого Криму і ніколи не перетинала кордон Криму зі сторони Росії", - йдеться в заяві.

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За словами самої співачки, "Євробачення" має надсильну енергетику, і вона з командою готова із задоволенням взяти участь у цьому конкурсі.

"Я з повагою ставлюся до всіх пунктів правил відбору учасників, і за жодних обставин не стала б їх порушувати, як і закони своєї країни. Я вірю, що в результаті переможе правда і представляти Україну вирушить найсильніший артист, якого оберуть люди. Якщо це буду я, зроблю все можливе, аби мною пишалися. Якщо це буде хтось інший, - вболіватиму за нього всім серцем", - зазначила Аліна Паш.

Також співачка додала, що зараз вона хворіє, але після одужання розповість про цю ситуацію на каналі "Суспільне".

Як повідомляв УНІАН, Аліна Паш пройшла у фінал нацвідбору на Євробачення 2022.

Вже 12 лютого стане відомо, хто з українських артистів представлятиме Україну на наймасштабнішому пісенному конкурсі.

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