Вона отримала нагороду в номінації Public Choice Award.

Українська співачка Jerry Heil стала переможницею премії Music Moves Europe Awards і отримала нагороду в номінації Public Choice Award. Момент з оголошенням результатів виконавиця виклала у себе в блозі.

Ось як артистка прокоментувала свій тріумф на міжнародному рівні:

"Здобувати перемогу і європейську нагороду в мільйон разів приємніше, коли робиш це на честь своєї країни і завдяки їй! Дякую кожній людині, яка голосувала за мене! Крок за кроком прокладається шлях для українських музикантів у світ! Україна звучить! І нас чують".

Крім нагороди Jerry Heil також отримала 5 тисяч євро і можливість записуватися з компанією Deezer.

Music Moves Europe Awards 2023: подробиці

Mme Awards - це премія ЄС для музичних виконавців, які задають музичні тренди в Європі. У 2021 році аналогічну нагороду в тій же номінації забрала українська реперка Alyona Alyona. Нагородження цього року пройшло в Нідерландах 19 січня.

Нагадаємо, у грудні 2022 року Jerry Heil отримала травму у зв'язку з падінням в оркестрову яму на концерті в Тернополі.

У своєму блозі артистка розповідала про свій стан і показувала, наскільки важко їй було пересуватися і виконувати звичайні дії: сідати, вставати, говорити. Сьогодні вона має набагато кращий і більш бадьорий вигляд.

Вас також можуть зацікавити новини: