Цьогоріч у фіналі конкурсу національне журі від України не дало жодного балу конкурсанту з Польщі, що викликало обурення українців.

Наступного року українці відкритим голосуванням визначатимуть склад професійного журі від України, яке братиме участь у Євробаченні.

Про це сказав в ефірі Всеукраїнського інформаційного телемарафону голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії Микола Чернотицький.

"З наступного року однією з новацій по формуванню журі буде наступне: ми зробимо open-call, щоб всі громадяни, хто хотів, могли запропонувати ту чи іншу кандидатуру, яка, на їх погляд, має досвід, має вагу в цій сфері. Після цього зробимо голосування на сайті, і, відповідно, після завершення голосування, після узгодження ЄМС (Європейська мовна спілка - асоціація телерадіомовників, яка організовує міжнародний пісенний конкурс "Євробачення" – УНІАН), таким чином буде сформована професійне журі, яке буде брати участь в голосуванні на Євробаченні наступного року", - сказав Чернотицький.

Голова правління НСТУ також зазначив, що для України у питанні проведення Євробачення в наступному році дуже важливим буде безпековий фактор.

"Я б дуже хотів, і зроблю для цього все можливе, щоб Євробачення пройшло в Україні… Якщо для інших країн питання проведення Євробачення – це питання інфраструктури та фінансів, то, безумовно, для України, дуже важливим і, мабуть, визначальним буде фактор безпековий", - сказав Чорнотицький.

Як повідомляв УНІАН, український гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania здобув перемогу у пісенному конкурсі "Євробачення-2022", який відбувся в італійському Турині.

У фіналі національне журі від України не дало жодного балу конкурсанту з Польщі, що викликало обурення українців і скандал навколо оцінок українського журі.

Нагадаємо, до складу українського журі увійшли Вадим Лисиця, Андрій Капраль, Ірина Федишин, Андрій Яцків і Лук'ян Галкін. Після того, як розгорівся скандал через оцінку Польщі, українське журі виправдалося за свої бали.

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