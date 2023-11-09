Заборону хочуть впровадити для контенту, який створюється росіянами в будь-якому куточку світу.

Російську музику хочуть повністю заборонити в українському YouTube і будь-яких мобільних застосунках. Цим питанням переймається Міністерство цифрової трансформації України разом з представниками ЗМІ. Детальніше про це розповіла українська журналістка та блогерка Яніна Соколова в інтервʼю "Українській правді".

Соколова уточнила, що мала чат з представниками Міністерста цифрової трансформації, в якому йшлося про бойкот російської музики на території України.

"Потім ми перейшли до справи. Спершу ми зайнялися музикою, тому що в Україні, якщо ви зайдете в iTunes чи Spotify, російські виконавці в трендах. У мене 13-річний син, я ж чую, що слухають його однолітки. Ми платимо їм за це. Вони беруть ці гроші, а згодом нас бомблять. Тому більшість людей, на жаль, тупі. Основна маса – це люди, які не мають критичного мислення. Потрібно їм допомогти. Тому ми з Мінцифрою вже надіслали низку документів, аби в українському YouTube не було російської музики, і в Україні російська музика була заборонена для прослуховування в усіх додатках", – уточнила Яніна Соколова.

Це питання торкнеться не лише контенту, який створюють російські виконавці на території Росії. Яніна переконана, що також варто заборонити музику, блоги та інтервʼю навіть тих росіян, яких визнали "іноагентами".

"Це не грає ролі. Іноагент він чи ні – він нас вганяє в російський простір. Яке мені діло, жива чи мертва ця Віка Циганова з її чоловіком? Поржати? Поржати я можу над чимось іншим. Зараз мільйони переглядів, і пів країни згадало, хто така Віка Циганова", – категорично додала українка.

Раніше УНІАН писав, що Яніна Соколова потужно "рознесла" Регіну Тодоренко, яка мовчить про війну та продовжує працювати в Росії.

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