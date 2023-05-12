Український військовослужбовець написав проникливий вірш, який надихнув талановитого виконавця ARKUSH створити щирий і чуттєвий трек.

Український співак ARKUSH представив новий сингл "Тихо, серце" зі зворушливим текстом, написаним українським захисником, який не з чуток знає що таке війна.

Автор проникливих слів - Олександр Тодорчук. Чоловік після початку повномасштабного вторгнення вступив до лав сил оборони. Саме виклики війни підштовхнули його до написання віршів.

"Ці рядки водночас про війну і те, куди вона ніколи не зможе дістатись - наші почуття. Про кохання, яке рятує у найскладніші миті і дарує сенси в часи, що намагаються зруйнувати все. Я, чесно кажучи, ніколи не писав і от лише після мобілізації відчув і спробував", - розповів Олександр Тодорчук.

"Коли я прочитав текст, я був глибоко зворушений словами вірша і музика після цього прийшла сама. Для мене неймовірна честь - мати можливість працювати з таким відданим своїй справі чоловіком", - розповів ARKUSH.

Окрім служби у Збройних Силах України Олександр є засновником UAnimals - найбільшої організації порятунку тварин в Україні, яка евакуює, годує та лікує тих, хто не може себе захистити. У грудні 2022 року за свою громадську діяльність чоловік отримав відзнаку "Золоте серце" від Президента України Володимира Зеленського.

ARKUSH - Тихо серце: кліп

Нагадаємо, Макс Барських представив новий кліп, в якому проїхався Києвом на коні.

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