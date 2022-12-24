Так виконавець вирішив висловити подяку полякам, які підтримують українців у такий непростий час.

Раніше співак Wellboy прославився кількома хітами, включаючи "Гуси". Зараз він вирішив переспівати легендарну композицію польською мовою, щоб висловити свою подяку полякам, які підтримують українців у період війни.

Ось як сам артист прокоментував свою роботу:

"Ви постійно запитували, куди поділися наші Гуси. Так от, вони зникали на музичних платформах, бо літали у справах до Польщі. Повернулися не одні, як бачите. А насправді нам просто дуже хотілося подякувати польському народу за постійну підтримку України".

Прем'єра відбулася на YouTube-каналі Wellboy 23 грудня.

Реакція соцмереж

"Привіт, польські брати і сестри! Велике спасибі за допомогу в цей непростий час! Будемо пам'ятати завжди!"

"Нарешті ми беремо курс у правильному напрямку. Наше щире спасибі Польщі"

"Це просто геніально"

"Антон, ти не перестаєш дивувати. Це супер! Нехай брати-поляки теж покайфують!"

Нагадаємо, співак Wellboy розповів, як йому раптово зателефонував путініст Юрій Бардаш.

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