Допоможіть яблуням, грушам та іншим плодовим деревам пережити холоди за допомогою цих порад щодо підготовки до зими.

Сувора зима, шкідники та хвороби можуть зробити плодові дерева пошкодженими або неродючими наступного року.

Але, як пише Bhg, є 10 порад, як підготувати до зими будь-які плодові дерева і зробити їх ще більш врожайними наступного року.

1. Згрібайте листя і падалицю

Шкідники та хвороби плодових дерев часто зимують в опалому листі та старих плодах, які залишаються на плодових деревах або під ними всю зиму. Гарне осіннє прибирання перед зимою запобіжить повторній появі багатьох шкідників і хвороб.

2. Видалення бур'янів

Висмикніть або зріжте всю траву і бур'яни, що ростуть поруч зі стовбурами плодових дерев. Висмикуйте бур'яни вручну, використовуйте секатор або невеликий ручний совок. Не використовуйте газонокосарку поблизу стовбурів дерев, оскільки ці інструменти можуть пошкодити кору і зробити плодові дерева вразливішими до хвороб.

Високі рослини навколо плодових дерев приваблюють полівок та інших шкідників, які пошкоджують кору.

3. Перевірте ґрунт

Фахівці з рослин рекомендують перевіряти ґрунт не рідше одного разу на 1-3 роки, щоб переконатися, що в садах немає дефіциту поживних речовин і що вони досить здорові для вирощування плодових дерев.

4. Додайте мульчу

Натуральну мульчу, таку як подрібнена кора або деревна тріска, можна додавати навколо фруктових дерев у будь-яку пору року, але мульчування восени гарантує добру ізоляцію коріння фруктових дерев взимку. Для досягнення найкращих результатів укладайте мульчу шарами товщиною 5-10 см і розташовуйте її на відстані кількох сантиметрів від стовбурів. Нанесення мульчі безпосередньо на стовбури дерев або у вигляді високого насипу, що нагадує вулкан, затримує вологу і збільшує ризик гниття і появи шкідників.

5. Усуньте проблеми з дренажем

Якщо ви помітили, що вода накопичується біля основи плодових дерев, розв'язання цих проблем до зими знизить імовірність загнивання коренів у перезволоженому ґрунті. Для цього можна прорити дренажну канаву поруч із деревами або провести вирівнювання ґрунту, щоб вода краще відводилася від коренів.

6. Відмовтеся від добрив

Плодові дерева не слід удобрювати добривами з повільним вивільненням або компостом перед зимою. Річ у тім, що удобрення плодових дерев наприкінці сезону сприяє появі нових пагонів, більш вразливих до холоду.

7. Встановіть захист для дерев

Взимку полівки, миші, кролики часто обгризають кору і бруньки дерев, що може призвести до загибелі молодих плодових дерев. Захисні пристрої для дерев запобігають безлічі проблем зі шкідниками. Вони здебільшого використовуються для нещодавно посаджених дерев і можуть не знадобитися для дорослих дерев з більш товстою корою.

Встановіть захисні пристрої навколо стовбурів плодових дерев і залиште їх до весни. Для ефективності захисні пристрої мають бути заглиблені щонайменше на 25 см під ґрунт і виступати щонайменше на 50 см над землею.

8. Подумайте про паркан

Якщо ви живете в районі, де мешкають великі дикі тварини, то слід подумати про високий паркан навколо ваших дерев або саду. У крайньому разі, тимчасові огорожі із сітки для відлякування птахів або рибальської волосіні, прив'язаної до кілочків, також можуть бути ефективними.

9. Регулярно застосовуйте відлякувальні засоби

Такі засоби, як перцевий балончик, часниковий спрей, що застосовуються до стовбурів і гілок фруктових дерев, роблять сади менш привабливими для диких тварин. Просто обов'язково регулярно застосовуйте відлякувальні засоби, тому що багато хто з них змиваються дощем і снігом, що тане, та недовговічні.

10. Обрізка за необхідності

Пізня зима - початок весни - найкращий час для обрізки більшості плодових дерев, оскільки в цей час вони перебувають у стані спокою, і ймовірність поширення хвороб мінімальна. Однак, якщо ви помітили на своїх плодових деревах серйозно пошкоджені або хворі гілки, найкраще видалити їх до зими, щоб запобігти поширенню хвороб. Зведіть обрізку в кінці сезону до мінімуму, оскільки вона може спровокувати появу нових пагонів, які більш сприйнятливі до холоду.

