Вона виконала пісню Тіни Кароль Show me your love.

Підкорювати сцену найпопулярнішого вокального шоу "Голос країни" вийшла далекобійниця Ірина Перегрим. Вона виконала пісню Тіни Кароль Show me your love.

Учасниці проекту вдалося "запалити" публіку, та, на жаль, до неї не розвернувся жоден із зіркових тренерів.

"Я далекобійниця, їжджу Європою. Одна з виконаних мною пісень набрала 1,5 млн переглядів у Facebook", - розповіла Ірина.

На прохання Потапа вона акапельно виконала українську пісню. Продюсер подякував їй за спробу потрапити на шоу й обійняв її. Далекобійниця йшла із шоу у сльозах, підтримати її на сцену вийшли всі зіркові тренери.

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Дівчина зізналася, що вона хотіла б потрапити саме в команду Потапа. "Я обіцяю, що я повернуся", - сказала Ірина.

Як повідомлялося, у другому ефірі від 30.01.2022 на сцені шоу "Голос країни-12" виступив Олександр Свіріденко, а акомпанував йому військовий оркестр Міноборони України. 20-річний вокаліст розігрів публіку піснею "О, мамо" гурту "Сальто назад".

Оркестру вдалося розвернути крісла двох зіркових тренерів - Наді Дорофєєвої та Олі Полякової. Вокаліст обрав команду першого наставника.

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