Співачка зізналася, що готова до конкуренції.

Українська співачка Надя Дорофєєва стала однією з тренерів 12 сезону вокального шоу "Голос країни". У сусідньому червоному кріслі сидить її наставник і продюсер Потап, з яким їй доводиться конкурувати.

В ексклюзивному інтерв'ю УНІАН зірка зізналася, що готова до конкуренції, оскільки їй в першу чергу потрібно думати про свою команду.

"Напевно, в цьому плані мені найскладніше (змагатися з Потапом, - УНІАН). Непросто конкурувати з Потапом, якого я дуже люблю і поважаю. З одного боку – про це потрібно весь час пам'ятати, але з іншого - думати в першу чергу про свою команду, а не про наші відносини. Я готова конкурувати і зроблю все, щоб мої учасники виглядали гідно. І мені було б приємно, якби Потап мною пишався", - сказала Дорофєєва.

Нагадаємо, на "Голосі країни" відбудеться перше освідчення, а Потап заінтригує всіх.

Вас також можуть зацікавити новини: