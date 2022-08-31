Співачка вже має танцювальний досвід: у 2021 році вона була учасницею української версії "Танців з зірками" разом з танцівником, а наразі волонтером Антоном Нестерком.

Українська співачка Джамала бере участь у польській версії шоу "Танці з зірками". Вона поділилася враженнями від першого ефіру танцювального проекту.

В ефірі "Сніданку з 1+1" артистка розповіла, що участь у проекті "Танці з зірками" в Україні та Польщі має зовсім різні настрої.

"Ми намагались і сукнею, і тематикою, і соняшниками в номері розповісти про Україну і долучити до цього людей, які зараз в Польщі, щоб вони голосували. Було дуже хвилююче, це не порівняти з участю у "Танців з зірками" в Україні. У нас, коли виходиш до зали, а там всі свої, підтримують тебе, твої рідні, знайомі поруч – це інші відчуття. А виходити танцювати в іншій країні – це важко", - зазначила Джамала.

За її словами, наступний ефір для пари буде ще складнішим, оскільки вони отримали високі бали, і тепер не можна розслаблятись, треба ці оцінки підтверджувати.

Нагадаємо, разом зі своїм партнером Яциком Єшке у першому ефірі польських "Танців з зірками" виконавиця отримала 37 балів від суддів та стала лідеркою турнірної таблиці. Участь Джамали у шоу має благодійний характер, адже всі гроші, виручені під час голосування за їхню пару, будуть передані на допомогу українським дітям.

Щодо суми коштів, які вдалось зібрати на благодійний рахунок під час голосування за пару в першому ефірі, співачка поки не має інформації, проте зазначила, що обов’язково про це відзвітує в своїх соцмережах.

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