Наталія Єгорова протрималася всього три ефіри.

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка брала участь у талант-шоу "Танці з зірками" в Німеччині. Наталія Єгорова протрималася всього кілька тижнів, а потім вибула з проекту.

У третьому ефірі вона разом зі своїм партнером, хореографом Анджеєм Цибісом станцювала пристрасне танго, проте члени журі не оцінили їхнє виконання.

Пара отримала всього 19 балів з 30, тим самим опинившись в зоні ризику на виліт. Глядачі шоу повинні були вирішити, яка з пар в номінації, пройде далі, а яка - ні. Згідно глядацьким голосам, проект залишили Єгорова і Цибіс.

Відео дня

"Наталя і Анджей змушені залишити шоу після третього ефіру, хоча Наталя вийшла із зони свого комфорту і танцювала вільно", - йдеться на сторінці проекту в Instagram.

Нагадаємо, раніше Наталія Єгорова показала підготовку до нового випуску шоу "Танці з зірками". Під час тренування вона здивувала шанувальників своєю розтяжкою, показавши шпагат.

Вас також можуть зацікавити новини: