13 січня в ефір вийшов фінал романтичного проекту. Головний герой обрав Катю Лозовицьку. Їй він подарував каблучку.

Учасники шоу "Холостяк-12", які не дійшли до фіналу, розкритикували головного героя Алекса Топольського за занадто скромну каблучку для переможниці проекту Каті Лозовицької.

Так, Юлія Кучеренко і Саша Погорєлова в Instagram заявили, що в оздобленні занадто маленький діамант.

"Ми реально в шоці. А чого? Ми вважаємо, що дуже маленький камінчик на каблучці. Для Каті, мені здається, потрібен великий камінь", - сказала Саша Погорєлова.

Відео дня

Зазначимо, що після завершення проекту Катя Лозовицька, Юлія Кучеренко і Саша Погорєлова стали близькими подругами. Вони часто з'являються один у одного в блогах і проводять багато часу разом.

Переможниця "Холостяк-12": що відомо

До фіналу романтичного шоу дійшли дві учасниці - Саша Мудра і Катя Лозовицька. Алекс Топольський зробив вибір на користь Каті. 20 січня на пост-шоу стане відомо, чи склалися стосунки Алекса і Каті після завершення зйомок.

Нагадаємо, учасниця "Холостяка-12" розповіла про близькість з Топольським.

Вас також можуть зацікавити новини: