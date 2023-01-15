Катя Лозовицька та Алекс Топольський / Фото - instagram.com

Учасники шоу "Холостяк-12", які не дійшли до фіналу, розкритикували головного героя Алекса Топольського за занадто скромну каблучку для переможниці проекту Каті Лозовицької.

Так, Юлія Кучеренко і Саша Погорєлова в Instagram заявили, що в оздобленні занадто маленький діамант. 

"Ми реально в шоці. А чого? Ми вважаємо, що дуже маленький камінчик на каблучці. Для Каті, мені здається, потрібен великий камінь", - сказала Саша Погорєлова. 

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Каблучка від Топольського / скріншот

Зазначимо, що після завершення проекту Катя Лозовицька, Юлія Кучеренко і Саша Погорєлова стали близькими подругами. Вони часто з'являються один у одного в блогах і проводять багато часу разом. 

Переможниця "Холостяк-12": що відомо

До фіналу романтичного шоу дійшли дві учасниці - Саша Мудра і Катя Лозовицька. Алекс Топольський зробив вибір на користь Каті. 20 січня на пост-шоу стане відомо, чи склалися стосунки Алекса і Каті після завершення зйомок.

Нагадаємо, учасниця "Холостяка-12" розповіла про близькість з Топольським.

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