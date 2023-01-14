Ліза, яка боролася за Алекса Топольського, але вибула в середині проекту, шокувала подробицями свого закадрового спілкування з бізнесменом.

Круп'є Ліза Кондрашевська, яка в сьомому випуску покинула шоу "Холостяк", розповіла про своє спілкування з Алексом Топольським. Виявилося, саме у неї був перший поцілунок з головним героєм, проте цього не показали в ефірі, оскільки цілувалися вони за кадром.

Ось що написала Ліза у своєму блозі:

"Пам'ятаєте моє перше індивідуальне побачення? Коли ми провели гостей і залишилися з Алексом удвох, спілкувалися на дивані, була дуже романтична атмосфера... В якийсь момент мені здавалося, що ось-ось і він мене поцілує. Але мені було дуже ніяково, це інтимний момент і робити це на камери, коли на тебе дивиться вся знімальна група... Мене це бентежило. Що ви думаєте? Алекс мене проводить до дверей, ми виходимо з кадру. І він мене цілує! Без язика (слава Богу), але кілька разів поцілував у губи".

Дівчина уточнила, що Топольському за це "влетіло", оскільки він не має права навіть розмовляти з учасницями поза знімальним майданчиком.

"Але я була дуже рада, що мій маленький поцілунок був першим і я не лизалася з ним після інших. Справді, я пишаюся собою. Для мене це все ж неприйнятно, навіть в рамках проекту", - резюмувала круп'є.

Ліза також додала, що вважає свою участь у романтичному проекті "Холостяк" хорошим досвідом.

Холостяк-12: хто переміг

Фінал сезону показали 13 січня. В останньому ефірі Топольський обирав між Сашею Мудрою і Катею Лозовицькою. Перемогла Катя. Соцмережі відреагували на це неоднозначно.

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