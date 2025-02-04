Олександр вийшов на зв'язок та прокоментував розрив з екскоханою.

Головний герой шоу "Холостяк-13", ветеран війн Олександр "Терен" Будько оголосив про розрив стосунків з переможницею проєкту, волонтеркою та бізнесвумен Інною Бєлєнь. Громадський діяч прокоментував їхнє розставання в мережі.

Сумною для шанувальників пари звісткою знаменитість поділився у своєму Instagram. Як відомо, у фіналі реаліті 27 грудня минулого року "холостяк" обрав Інну. Парі вдалося побудувати стосунки поза камерами, однак вони тривали недовго.

Тривалий час в мережі ширилися чутки про розтавання волонтерки і військового, а вже зараз вони підтвердили це та оголосили про свій розрив. Олександр зазначив, що вдячній ексобраниці за моменти, пережиті разом та за досвід, який вони отримали на шоу.

Відео дня

"Ми зустрілись на тому вокзалі, бо так веліло серце і зійшлись зорі. Ми йшли за почуттями і знайшли їх. Це були найкращі побачення в житті, це були емоції, які залишаться в памʼяті назавжди, це був досвід і трансформація, які стали важливою частиною нас. Ми вдячні одне одному за кожен прожитий момент, за щирість і відкритість, які були між нами", – написав Будько.

"Терен" натякнув, що поза камерами їм було складно будувати стосунки. Він не став ділитися подробицями та причинами розриву, а лише коротко вказав, що тепер вони не існують як пара.

"В житті все не завжди складається так, як у романтичних фільмах. Іноді життя показує, що, яким би особливим не був шлях, кінцевий пункт призначення у кожного свій. Ми вирішили рухатися далі окремо, і це все, що хочемо сказати назагал. Віримо, що усі найважливіші слова сказані віч-на-віч і хотіли б залишити їх тільки для нас. Дякуємо всім, хто був поруч і підтримував нас", – додав головний герой 13-го сезону проєкту.

Нагадаємо, раніше Григорій Решетник натякнув, хто може стати наступним "холостяком". Ведучий показав фото з відомим футболістом.

Вас також можуть зацікавити новини: