У добірці УНІАН стендап-шоу тільки на актуальні теми.

Зараз кожен відволікається від війни як може, і гумор тут грає не останню роль. Пропонуємо вам подивитися 5 класних стендап-шоу на актуальні теми, які точно піднімуть вам настрій.

Стендап-комік Василь Байдак підняв дуже актуальну нині тему. У жартівливій і невимушеній формі він розповів, як потрібно спілкуватися з родичами з Росії. Також він підняв топ тему - коли повертатися до Києва.

Комік Андрій Сенч під час свого виступу в укритті розповів, що не так з радником глави ОПУ Олексієм Арестовичем. Андрій посміявся над тихим голосом Арестовича і запропонував включати субтитри, коли той дає брифінг. Варто відзначити, що публіка реготала від його жартів, а в коментарях шанувальники стендапа написали: "Це геніально".

Звичайно, не обійшлося без жартів про Ілона Маска. Комік Андрій Озарків пожартував, що Ілон Маск - це багатий зять з Чехії. Він зазначив, що у нього є відчуття, що саме він буде організовувати святкування нашої перемоги.

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Поки Сергій Притула скуповує всю броню, українські військові збивають вертольоти протитанковою зброєю. На цю тему висловився Тарас Стадницький під час свого виступу в укритті.

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