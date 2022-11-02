Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну на росіян більше ніде не чекають і не шанують. Їхніх представників дискваліфікували практично з усіх міжнародних конкурсів.

Росіянам скрізь нагадують про те, що їм не раді. Навіть попри на санкції і дискваліфікації, вони все одно намагаються пробитися в конкурси і показати себе. Розповідаємо про п'ять випадків, коли росіян з тріском виганяли з міжнародних майданчиків, або коли були якісь проблеми з представниками від РФ.

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The Voice of Finland

Росіянку вигнали з фінської версії вокального шоу "Голос". Попри те, що дівчина пройшла етап "сліпих прослуховувань", керівництво проекту вирішило, що не хоче бачити представників країни-агресора.

Організатори повідомили:

"Учасниця відсторонюється від пісенного конкурсу. The Voice of Finland - шоу поза політикою, і таким має залишатися. Учасниця - громадянка держави, яка веде агресивну війну, і незалежно від того, якою була б її поведінка в ході програми, дискусія навколо шоу неминуче була б політизована. На жаль, ми не можемо цього допустити".

Danse avec les stars

У французькій версії шоу "Танці з зірками" підла росіянка представилася українкою, щоб отримати можливість вийти на паркет. Щоб мати більш правдоподібний вигляд, вона навіть написала у своєму Instagram-блозі пост українською мовою. Там жінка розповіла, що "несе в цей світ радість, любов, тепло і красу". Але її брехня розкрилася.

Miss Grand International

Українку і росіянку хотіли поселити в одній кімнаті на конкурсі краси Miss Grand International. Від України на конкурс поїхала 22-річна Ольга Василів з Івано-Франківська. Саме вона і повідомила про інцидент.

У коментарі ТСН Українка сказала:

"Повірте мені, я теж за мир, любов, дружбу, підтримку, але не від тих, кого не можу пробачити. Не від тих, хто катує моїх братів і сестер".

В результаті росіянку поселили в інший номер, проте з конкурсу краси її не прибрали.

Sea Dance Festival

Переможців Євробачення-2022 Kalush Orchestra запросили до Чорногорії на фестиваль, однак їхати туди вони відмовилися через росіянку, яка також була включена в список виступаючих артистів.

Фронтмен українського гурту Олег Псюк заявив, що коли їх запрошували на захід, організатори не повідомили про виступ на ньому ще й діджейки з РФ Ніни Кравіц.

Євробачення-2022

Попри те, що представника від Росії і делегацію від цієї країни на конкурс не запросили, путініст Філіп Кіркоров туди все ж поїхав. Як коментував сам артист, він туди відправився "за спеціальним запрошенням за заслуги перед "Євробаченням".

Мабуть, "заслуги" були не такими вже й важливими. За словами очевидців, артист довго стояв біля входу в VIP-зону і чекав, поки організатори знайдуть його ім'я в списку запрошених. Цього не сталося, і Кіркоров відправився дивитися концерт з трибуни для "простих смертних".

Нагадаємо, Оля Полякова виступила на грузинських "Танцях з зірками".

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