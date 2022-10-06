Неприємний інцидент трапився на Балі, де українка Ольга Василів продемонструвала свою чітку позицію проти будь-яких комунікацій з Росією та її громадянами.

Українка Ольга Василів з Івано-Франківська поїхала на Балі для участі в конкурсі краси, проте там не обійшлося без скандалу. Організатори заходу хотіли поселити її в одному номері з представницею з Росії. Однак 22-річна фітнес-тренер з України не погодилася з тим, що "краса поза політикою", зажадавши поселити її окремо.

"Повірте мені, я теж за мир, любов, дружбу, підтримку, але не від тих, кого не можу пробачити. Не від тих, хто катує моїх братів і сестер", - сказалаукраїнка в коментарі ТСН.

Президент Національного конкурсу краси Наталія Ковальова переконана, що організатори поселили конкурсанток від України та Росії разом спеціально.

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До слова, представниця країни-агресора не бачить в даній ситуації нічого дивного.

Відомо, що українці все таки дали окремий номер у сусідньому готелі. Вона живе навіть окремо від інших учасниць. Росіянка ж була поселена в номері з дівчиною з Болівії.

"Я знову на рецепції підкреслила: чи знаєте ви мою ситуацію. Так-так. Але побачила, що заходжу в кімнату, де дівчинка... Повертаюся знову на рецепцію — ситуацію пояснила більш переконливо і мене переселили", - додала Ольга Василів.

Нагадаємо, нещодавно підла росіянка представилася українкою, щоб отримати можливість взяти участь у французькому варіанті шоу "Танці з зірками".

Також УНІАН писав, що в магазині Dior російській блогерці відмовилися продавати товар.

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