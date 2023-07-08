Як виявилося, від України на пісенному конкурсі могла б бути зовсім інша артистка.

Стало відомо, що ведучою цьогорічного Євробачення, яке проходило у Ліверпулі, могла бути не співачка та фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна. Як виявилося, почесну роль пропонували й іншим зіркам.

Зокрема, ведучою від України пропонували стати Джамалі. Співачка розповіла, що вона не погодилася, бо мала інші плани.

"Мені так само пропонували (вести Євробачення - УНІАН). Але я розуміла, що це буде нереально абсолютно. Мені треба було обирати тоді, просто скасувати повністю прем'єру альбому. Там жорстка підготовка була", - зазначила Джамала в інтерв'ю на YouTube-каналі "Музвар".

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Втім, співачка не шкодує, що відмовилася від пропозиції. Вона зазначила, що Саніна мала неймовірний вигляд та чудово впоралася з роллю ведучої. За словами Джамали, фронтвумен The Hardkiss багато працювала та віддала чимало сил, а тому отримала гарний результат.

Як пройшло Євробачення у Ліверпулі

Нагадаємо, у травні відгримів фінал міжнародного пісенного конкурсу. Цьогоріч він мав проходити в Україні, проте через повномасштабну війну його перенесли до Ліверпуля. Втім, організатори Євробачення зробили великий акцент на нашій країні, на головній сцені виступили артисти, які у минулому виступали від України на конкурсі.

Однією з ведучих була співачка Юлія Саніна. Вона підкорила фанів не тільки своїми неймовірними образами, а й харизмою та почуттям гумору. Сама співачка показувала, що підготовка до конкурсу була важкою. Вона вчила усі репліки та старанно тренувалася.

У фіналі перемогла Loreen, яка представляла на Євробаченні Швецію. Гурт TVORCHI, який виступав від України, посів шосте місце.

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