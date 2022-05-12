Яким буде новий сезон "Світського життя"? / фото instagram.com/svitsketv

Українська телеведуча Катерина Осадча прокоментувала новий сезон "Світського життя" та розповіла, яким він буде після війни. 

Про це телезірка розповіла в ефірі "Сніданку з 1+1".

Осадча нагадала, що декілька днів тому "Світському життя" виповнилося 17 років. За її словами, вони з командою проекту вже обговорювали, що після війни його герої зміняться.

"Зірки, що не мовчать, волонтери, військові - це майбутні герої нашої програми, тому проект обов’язково розшириться і стане ще яскравішим, як наша країна. Ми не будемо мовчати про тих зірок, які тримали так званий нейтралітет. Ми поставимо питання усім "мовчунам", - пообіцяла Катерина.

"Можливо, вони будуть від мене ховатися, але "Світське життя" знайде всіх",- сказала телеведуча. 

"Світське життя" — програма про багатих і відомих людей, а також світські заходи, які вони відвідують. Виходить на телеканалі 1+1 з 2008 року. Незмінна ведуча програми — Катерина Осадча.

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