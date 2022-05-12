Вона нагадала, що декілька днів тому "Світському життя" виповнилося 17 років.

Українська телеведуча Катерина Осадча прокоментувала новий сезон "Світського життя" та розповіла, яким він буде після війни.

Про це телезірка розповіла в ефірі "Сніданку з 1+1".

Осадча нагадала, що декілька днів тому "Світському життя" виповнилося 17 років. За її словами, вони з командою проекту вже обговорювали, що після війни його герої зміняться.

"Зірки, що не мовчать, волонтери, військові - це майбутні герої нашої програми, тому проект обов’язково розшириться і стане ще яскравішим, як наша країна. Ми не будемо мовчати про тих зірок, які тримали так званий нейтралітет. Ми поставимо питання усім "мовчунам", - пообіцяла Катерина.

"Можливо, вони будуть від мене ховатися, але "Світське життя" знайде всіх",- сказала телеведуча.

"Світське життя" — програма про багатих і відомих людей, а також світські заходи, які вони відвідують. Виходить на телеканалі 1+1 з 2008 року. Незмінна ведуча програми — Катерина Осадча.

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