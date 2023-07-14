Співачка відверто відповіла на питання, яке цікавить багатьох її фанів.

Українська співачка Злата Огнєвіч поспілкувалася з фанами у Stories та розповіла, чи хотіла б вона вдруге стати головною героїнею романтичного реаліті "Холостячка". Як відомо, вона брала участь у шоу та обрала чоловіка, який їй подобається. Втім, їхній роман швидко закінчився.

Співачка зазначила, що нині не може відкривати усіх таємниць. Проте Огнєвіч додала, що вона б не погодилася на ще одну участь у реаліті.

"Не можу відкривати усіх таємниць, але якби це й було можливо: я би вдруге не пішла. Такі відчуття і досвід трапляються тільки раз у житті! Це має бути тільки один раз", - написала Огнєвіч.

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Чи вдалося співачці знайти своє кохання вже після шоу "Холостячка" - невідомо. Огнєвіч більше не хоче виносити на загальний огляд своє особисте життя.

"Холостячка" зі Златою Огнєвіч - чим усе закінчилося

Нагадаємо, Огнєвіч була головною героїнею другого сезону "Холостячки". У фіналі співачка обрала Андрія Задворного. Він підкорив її серце, після шоу пара зустрічалася майже два місяці.

Втім, на пост-шоу "Холостячки" Задворний зізнався, що він розірвав стосунки зі співачкою. Після цього бізнесмен отримав чимало критики. Проте він реагував на усе доволі агресивно.

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