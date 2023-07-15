Дівчина похвалилася тим, що її відео на пісню "Кайф" показали на "головному екрані країни".

16-річна Маша Данілова, онука секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова, "пропіарила" свій кліп на найбільшому медіафасаді в Україні. Відео на пісню "Кайф" з'явилося на усіх фасадах ТРЦ Gulliver у Києві.

Онука Данілова показала цей момент на своїй сторінці в Instagram. Вона дуже раділа та зазначила, що її мрія стала реальністю. Окрім цього, дівчина заявила, що усе можливо, якщо "багато працювати".

"Пишу і не вірю! На головних екранах країни! Не вірю! Це ж здуріти можна. Мрія, яка здається недосяжною, стає реальністю! Все можливо, якщо дуже сильно вірити і багато працювати! Все реально, друзі", - написала онука секретаря РНБО.

Дівчина не забула подякувати своїй родині. Вони, як зазначає Маша Данілова, її найбільша підтримка.

"Моя найкраща у світі родина - ви моя найбільша підтримка, сила і опора Мама, бабуся, дідусь, сеструся та всі-всі - люблю вас! Далі більше, пристебніть паски безпеки!" - додала юна співачка, проте хто саме оплатив рекламу та скільки коштує такий піар - вона не повідомила.

16-річна онука глави РНБО "пропіарила" кліп у центрі Києва - відео

Свій кліп на пісню "Кайф" Маша Данілова презентувала 31 травня 2023 року. За цей час відео зібрало усього майже 60 тисяч переглядів. При цьому на відео є 537 лайків та понад 2 тисячі дизлайків.

У кліпі онуки Данілова знялися відомі актори. Головні ролі зіграли: зірка "Спіймати Кайдаша" Григорій Бакланов, відома актриса Анастасія Цимбалару та артист Арам Арзуманян.

Реклама на найбільшому медіафасаді України - що відомо

Така реклама розміщується на фасаді ТРЦ Gulliver. Площа для "піару" вражає - майже 3,5 тисячі квадратних метрів. Рекламу з екранів можна побачити здалеку. Фасади виходять на Палац спорту, а також на Еспланадну, Басейну та Рогнідинську вулиці.

Хто така Маша Данілова

Дівчина є однією з дев'ятьох онуків Олексія Данілова. Їй вже 16 років. Дівчина брала участь у талант-шоу, а також активно веде соцмережі. Зокрема, Маша Данілова бере інтерв'ю у відомих артистів. На її YouTube-каналі 7 тисяч підписників. Окрім цього, онука секретаря РНБО записує пісні та знімає кліпи.

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