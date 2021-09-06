Пугачова засвітила лисину на голові / instagram.com/liza__galkina
Російська зірка Алла Пугачова, яка днями сходила зі своєю сім'єю на риболовлю, шокувала підписників в Instagram лисинами на голові.
Артистку сфотографували в червоних штанях, чорній кофті і білих кедах. Також в кадр крупним планом потрапила її зачіска - високий хвіст, з-під якого помітна невелика лисина.
"Де ці сліпі фанатики? Ну ж бо підтягуйтеся, пора підлизати", "Ех, повернути б Аллі років 30", "А що на голові?",- коментують фото користувачі мережі.
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