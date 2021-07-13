Пара може перебувати на межі розлучення, судячи з ролика, співакові вже складно тримати себе в руках.

У мережі з'явилося відео, на якому Джастін Бібер злісно накричав на свою дружину Хейлі. Ролик швидко став "вірусним", його намагалися видалити, але кадри швидко поширилися по соцмережах.

На відео співак виглядає агресивним, передає видання yahoo!news.

Після концерту в Лас-Вегасі, який Бібер дав на презентації текіли Кендалл Дженнер, співак разом зі своєю дружиною йшли по холу, коли їх зняли папараці. У цей момент артист почав щось кричати і махати руками, дивлячись на Хейлі.

Фанати Бібера вважають, що співакові складно тримати себе в руках. Коментатори звинувачують артиста в аб'юзі та пророкують парі швидке розлучення. У мережі вже з'явилися версії про те, що Джастін Бібер мріє повернутися до своєї екс-коханої Селені Гомес.

Читайте такожЧерез рік після народження первістка модель Ешлі Грем знову вагітна"Він не любить її, це так сумно", "Хейлі, моргни двічі, якщо тобі потрібна допомога", - написали фанати.

Інші шанувальники вирішили підтримати свого кумира і заявили, що насправді Джастін Бібер не кричав на Хейлі. Співак нібито не хотів образити дружину, а просто голосно висловлював свої емоції після концерту.

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Автор: Поліна Кузенко