Він зізнався в любові до батьків і висловив надію на те, що вони ще колись побачаться.

Російський актор Юрій Батурин народився в Кіровоградській області, а пізніше переїхав до Дніпропетровська. Довгий час він жив і працював в Україні, проте будувати акторську кар'єру він вирішив все ж в Росії, тому на початку 90-х переїхав в країну-агресора.

Після початку повномасштабного російського вторгнення він жодного разу не висловився про війну, попри те, що його близькі люди залишилися жити в Україні і змушені рятуватися від ворожих бомб.

В одному з інтерв'ю Батурин сказав, що батьки вважають його зрадником. Але сам актор упевнений, що це хворі люди, і він не спілкується з ними з 24 лютого, щоб не провокувати їх на скандал.

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Зараз же він змінив риторику. На одному з телеканалів країни-агресора Батурин заявив, що дуже любить своїх батьків і вірить, що вони ще побачаться.

"Мамо, я тебе дуже люблю. Я про тебе думаю кожен день, про тебе, про тата. У мене фотографії там (в Росії, - УНІАН) є. Я дивлюся на них часто. Мамо, все буде добре, не хвилюйся. Ти ще приїдеш до Москви з батьком, ми ще погуляємо, і я приїду в Україну, привезу свого сина, покажу йому всі ті місця, де я в дитинстві бігав босоніж", - сказав актор зі сльозами на очах.

Він додав, що вся надія у нього залишилася тільки на тата, на якого він завжди хотів бути схожим.

"Тату, на тебе одна надія. Я знаю, як мама буде реагувати на все і як вона реагує. Але ти ж знаєш, про що я думаю і що я говорю, і що я роблю і для чого. Ти людина, на яку я хотів би бути схожою", - додав путініст.

Нагадаємо, раніше Юрій Батурин поскаржився на батьків, які вважають його зрадником.

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