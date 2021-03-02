Актор помер після боротьби з хворобою.

1 березня помер відомий актор Іван Марченко.

Про це у Facebook повідомила прес-служба студії дубляжу LeDoyen Studio, де актор працював.

"Після тривалої відчайдушної боротьби зі страшною хворобою нас покинув талановитий актор, режисер і прекрасна людина Іван Марченко. Світла пам'ять. Нам тебе буде дуже не вистачати", - йдеться у повідомленні.

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Іван Марченко народився 1977 року. За два дні до смерті йому виповнилося 44 роки.

Закінчив Харківський університет мистецтв ім. Котляревського, акторський факультет.

Був актором Національного академічного театру російської драми ім. Лесі Українки в Києві.

Відомий своїми ролями в таких проектах, як " Ментовські війни. Одеса", "Свати-6", "Рідні люди" та ін.

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Автор: Катерина Лиманська