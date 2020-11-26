Володимир Зеленський опублікував фото з кухні батьків / фото REUTERS

Президент України Володимир Зеленський опублікував фото зі своїми батьками за столом.

Фотографію він оприлюднив у Facebook.

"Кривбасссссс!!! Папааа!!! Мамааааа!!! Люблюююю!!!» ,- написав глава держави.

скріншот Facebook / Зеленський

Нагадаємо, Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у Дніпропетровській області. Президент України взяв участь в обговоренні перспектив розвитку та екологічної ситуації в Кривому Розі, а також взяв участь у церемонії прощання з головою головного космічного центру України Олександром Дегтярьовим, який пішов з життя напередодні.

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Автор: УНІАН