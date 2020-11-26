Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у Дніпропетровській області.

Президент України Володимир Зеленський опублікував фото зі своїми батьками за столом.

Фотографію він оприлюднив у Facebook.

"Кривбасссссс!!! Папааа!!! Мамааааа!!! Люблюююю!!!» ,- написав глава держави.

Нагадаємо, Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у Дніпропетровській області. Президент України взяв участь в обговоренні перспектив розвитку та екологічної ситуації в Кривому Розі, а також взяв участь у церемонії прощання з головою головного космічного центру України Олександром Дегтярьовим, який пішов з життя напередодні.

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Коронавірус у Зеленського

9 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що отримав позитивний результат тесту на коронавірусну інфекцію.

В той же день керівник його Офісу Андрій Єрмак також заявив, що інфікувався коронавірусом. 23 листопада Єрмак повідомив, що одужав після COVID-19.

Дружина Зеленського Олена та його семирічний син Кирило перехворіли на коронавірус ще влітку.

23 листопада Зеленський заявив, що отримав негативний результат тесту на коронавірус І приступив до роботи в звичайному режимі.

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Автор: УНІАН