Стало відомо, хто народився у Михайла Мельника.

Український актор, режисер та засновник театру "Крик" у Дніпрі Михайло Мельник повідомив радісну звістку. В артиста народилася третя дитина.

Про це чоловік оголосив у коментарі для видання "Суспільне". Мельник став батьком хлопчик. Він з'явився на світ 17 січня. Малюка вирішили назвати також Михайлом. За словами 67-річного актора, пологи його 37-річної дружини Єлизавети пройшли без ускладнень. Сам артист був поруч з коханою у важливий момент. Наразі матуся та малюк почуваються добре.

"Для мене це внутрішня несподіванка, дуже незвично, адже у мене вже дорослі син і донька. Але ми з Лізою дуже хотіли дитину. Вона молодець, за допомогою лікарів чудово впоралася. Я був присутній на пологах, підтримував. І малюк, і мама почуваються добре", – зазначив Мельник.

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Родину вже виписали з лікарні, і зараз вони відновлюються вдома. Режисер увесь свій час присвячує дружині та сину та намагається якомога більше допомагати коханій. Поки що він поставив на паузу свою акторську діяльність та скасував вистави за його участі.

"Ми увесь час спимо, щось там крутимо носиком, щось намагаємося губками промовити", – розповів засновник театру "Крик" про перші дні життя маленького Михайла.

До слова, у Мельника вже є двоє старших дітей від попереднього шлюбу – син Ростислав та донька Марта. Актор відомий за моноспектаклями "Гріх", "Я – копалина", "Ворота в рай". Він є також лауреатом численних премій, серед яких Національна премія України імені Тараса Шевченка, заслужений і народний артист України.

Нагадаємо, раніше зірка серіалу "Відьмак" Генрі Кавілл вперше став батьком. Сам актор офіційно не підтверджував свій новий статус, однак його помітили на вулицях Австралії з дружиною та дитячим візочком.

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