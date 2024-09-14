Останньою роботою зірки стане роль у перезапуску серіалу "Метлок".

Відома американська акторка, зірка фільму "Мізері" Кеті Бейтс, яку нагородили премією "Еммі" за зйомки у "Американській історії жахів", приголомшила шанувальників новиною. Знаменитість заявила, що вирішила завершити кінокар'єру.

Про своє рішення артистка повідомила в інтерв'ю для видання The New York Times. За словами зірки, вона хоче відпочити від роботи та "просто жити це життя".

Однак перед тим як йти на пенсію, Бейтс знялася у новому сезоні серіалу "Метлок", прем'єра якого очікується наприкінці вересня. Роботу в картині вона назвала "своїм останнім танцем", оголосивши про завершення кар'єри.

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У серіалі Кеті зіграла Мадлен "Метті" Метлок. Її героїня – скромна пенсіонерка, чия зовнішність суперечить її блискучому юридичному розуму. Жінка вирішила повернутися на роботу до юридичної компанії і стала однією з найкращих адвокаток, яка виграє усі справи.

До слова, новий "Метлок" складатиметься з 18 епізодів. Він є перезапуском оригінального серіалу кінця 80-х з Енді Гріффітом у головній ролі.

Що відомо про Кеті Бейтс

Бейтс здобула популярність після ролі у фільмі "Мізері" (1990), за яку вона отримала премію "Оскар" за найкращу жіночу роль. Цей фільм знятий за однойменним романом Стівена Кінга. Вона зіграла роль одержимої фанатки письменника.

Крім "Мізері", вона з'явилася в багатьох інших культових фільмах, зокрема, "Титанік", "Про Шмідта", "Американська історія жахів". Акторка є володаркою премій "Золотий глобус", "Еммі", "Оскар", Гільдії кіноакторів, також її номінували на "Тоні". На голлівудській алеї слави в Лос-Анджелесі є зірка з іменем Бейтс.

Окрім акторської кар'єри, Кеті активно підтримує дослідження лімфедеми та займається просвітницькою діяльністю. Як відомо, вона сама боролася з раком протягом кількох років, а тепер закликає жінок краще дбати про своє здоров'я.

Нагадаємо, раніше відома британська співачка Адель оголосила про паузу в кар'єрі. Виконавиця пояснила, чому вирішила піти з великої сцени.

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