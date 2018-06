Названо номінантів головної телевізійної нагороди - премії "Еммі" (список)

Кілька годин тому були названі імена номінантів головної телевізійної нагороди світу - премії "Еммі", пише ТСН.ua.

Зазначається, що список претендентів в основних категоріях оголосили Ентоні Андерсон і зірка "Gilmore Girls" Лорен Грем.

Читайте такожАдель отримала головну нагороду на церемонії Billboard Music Awards

Рекордсменом за кількістю номінацій очікувано став серіал "Гра престолів" - екранізація саги Джорджа Мартіна заявлена одразу в 23 номінаціях.

Пропонуємо вашій увазі повний список номінантів.

Найкращий драматичний серіал:

"Абатство Даунтон" (Downton Abbey)

"Американці" (The Americans)

"Гра престолів" (Game of Thrones)

"Картковий будиночок" (House of Cards)

"Краще телефонуйте Солу" (Better Call Saul)

"Містер Робот" (Mr. Robot)

"Батьківщина" (Homeland)

Найкращий актор у драматичному серіалі:

Рамі Малек — "Містер Робот" (Mr. Robot)

Боб Оденкерк — "Краще телефонуйте Солу" (Better Call Saul)

Меттью Різ — "Американці" (The Americans)

Кевін Спейсі — "Картковий будиночок" (House of Cards)

Кайл Чендлер — "Родовід" (Bloodline)

Лів Шрайбер — "Рей Донован" (Ray Donovan)

Найкраща акторка в драматичному серіалі:

Віола Девіс — "Як уникнути покарання за вбивство" (How to Get Away With Murder)

Клер Дейнс — "Батьківщина" (Homeland)

Тетяна Маслані — "Темне дитя" (Orphan Black)

Робін Райт — "Картковий будиночок" (House of Cards)

Кері Рассел — "Американці" (The Americans)

Тараджі П. Хенсон — "Імперія" (Empire)

Найкращий актор другого плану в драматичному серіалі:

Джонатан Бенкс — "Краще телефонуйте Солу" (Better Call Saul)

Джон Войт — "Рей Донован" (Ray Donovan)

Пітер Дінклейдж — "Гра престолів" (Game of Thrones)

Майкл Келлі — "Картковий будиночок" (House of Cards)

Бен Мендельсон — "Родовід" (Bloodline)

Кіт Харінгтон — "Гра престолів" (Game of Thrones)

Найкраща акторка другого плану в драматичному серіалі:

Констанс Зіммер — "Нереально" (UnREAL)

Емілія Кларк — "Гра престолів" (Game of Thrones)

Меггі Сміт — "Абатство Даунтон" (Downton Abbey)

Мора Тірні — "Коханці" (The Affair)

Мейсі Вільямс — "Гра престолів" (Game of Thrones)

Ліна Хіді — "Гра престолів" (Game of Thrones)

Найкращий комедійний серіал:

"Американська сімейка" (Modern Family)

"Віце-президент" (Veep)

"Кремнієва долина" (Silicon Valley)

"Майстер на всі руки" (Master Of None)

"Непохитна Кіммі Шмідт" (Unbreakable Kimmy Schmidt)

"Очевидне" (Transparent)

"Чорнявий" (Black-ish)

Кращий актор в комедійному серіалі:

Ентоні Андерсон — "Чорнявий" (Black-ish)

Азіз Ансарі — "Майстер на всі руки" (Master Of None)

Томас Міддлдітч — "Кремнієва долина" (Silicon Valley)

Вільям Х. Мейсі — "Бесстыдники" (Shameless)

Джеффрі Тембор — "Очевидне" (Transparent)

Вілл Форте — "Остання людина на Землі" (The Last Man on Earth)

Найкраща акторка в комедійному серіалі:

Джулія Луїс-Дрейфус — "Віце-президент"

(Veep) Еллі Кемпер — "Непохитна Кіммі Шмідт" (Unbreakable Kimmy Schmidt)

Лорі Меткаф — "Старість — не радість" (Getting On)

Трейсі Елліс Росс — "Чорнявий" (Black-ish)

Лілі Томлін — "Грейс і Френкі" (Grace and Frankie)

Емі Шумер — "Всередині Емі Шумер" (Inside Amy Schumer)

Найкращий актор другого плану в комедійному серіалі:

Луї Андерсон — "Баскетс" (Baskets)

Тітус Берджесс — "Непохитна Кіммі Шмідт" (Unbreakable Kimmy Schmidt)

Андре Брогер — "Бруклін 9-9" (Brooklyn Nine-Nine)

Тай Бурелл — "Американська сімейка" (Modern Family)

Кіген-Майкл Кі — "Кі та Піл" (Key & Peele)

Метт Волш — "Віце-президент" (Veep)

Тоні Гейл — "Віце-президент" (Veep)

Найкраща акторка другого плану в комедійному серіалі:

Еллісон Дженні — "Матуся" (Mom)

Джудіт Лайт — "Очевидне" (Transparent)

Кейт Маккіннон — "Суботнім вечором в прямому ефірі" (Saturday Night Live)

Нді Неш - "Старість - не радість" (Getting On)

Ганна Чламськи - "Віце-президент" (Veep)

Габі Хоффманн - "Очевидне" (Transparent)

Найкращий міні-серіал:

"Американська історія злочинів" (American Crime Story)

"Американський злочин" (American Crime)

"Коріння" (Roots) "

Нічний адміністратор" (The Night Manager) "Фарго" (Fargo)

Найкращий телефільм:

"До самого кінця" (All The Way)

"Лютер" (Luther)

"Дуже Мюрреєвське Різдво" (A Very Murray Christmas)

"Слухання" (Confirmation)

"Шерлок" (Sherlock: The Abominable Bride)

Найкращий актор в міні-серіалі або телефільмі:

Кортні Б. Венс — "Американська історія злочинів" (American Crime Story)

Кьюба Гудінг мл — "Американська історія злочинів" (American Crime Story)

Бенедикт Камбербетч — "Шерлок" (Sherlock: The Abominable Bride)

Брайан Кренстон — "До самого кінця" (All The Way)

Том Хіддлстон — "Нічний адміністратор" (The Night Manager)

Ідріс Ельба — "Лютер" (Luther)

Найкраща акторка в міні-серіалі або телефільмі:

Керрі Вашингтон — "Слухання" (Confirmation)

Кірстен Данст — "Фарго" (Fargo)

Одра Макдональд — "Благовіщення в гриль-барі Емерсона" (Lady Day at Emerson's Bar & Grill)

Сара Полсон — "Американська історія злочинів" (American Crime Story)

Лілі Тейлор — "Американський злочин" (American Crime)

Фелісіті Хаффман — "Американський злочин" (American Crime)

Найкращий актор другого плану в міні-серіалі або телефільмі:

Стерлінг К. Браун — "Американська історія злочинів" (American Crime Story)

Букем Вудбайн — "Фарго" (Fargo)

Х'ю Лорі — "Нічний адміністратор" (The Night Manager)

Джессі Племонс — "Фарго" (Fargo)

Джон Траволта — "Американська історія злочинів" (American Crime Story)

Девід Швіммер — "Американська історія злочинів" (American Crime Story)

Найкраща акторка другого плану в міні-серіалі або телефільмі:

Кеті Бейтс — "Американська історія жахів" (American Horror Story: Hotel)

Реджина Кінг — "Американський злочин" (American Crime)

Олівія Колман — "Нічний адміністратор" (The Night Manager)

Мелісса Лео — "До самого кінця" (All The Way)

Сара Полсон — "Американська історія жахів" (American Horror Story: Hotel)

Джин Смарт — "Фарго" (Fargo)

68-ма щорічна церемонія вручення премії "Еммі" відбудеться 18 вересня в приміщенні Microsoft Theater, Лос-Анджелес.