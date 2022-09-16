Мазур подякувала кожному за підтримку Батьківщини й наголосила, що ці півроку війни дали відчуття неосяжної любові до українців.

Відома українська телеведуча та зірка 1+1 Алла Мазур у день народження записала відеозвернення до українців, закликала не здаватися перед обставинами, боротися за життя і заінтригувала можливими змінами у зовнішності.

Улюблениця мільйонів українців всіх поколінь незалежності 16 вересня відзначає свій день народження. Традиційно Алла вийшла на зв’язок у своїх соцмережах і зробила відеозвернення.

Мазур подякувала кожному за підтримку Батьківщини й наголосила, що ці півроку війни дали відчуття неосяжної любові до українців. Також Алла звернулась з особливими словами до тих, у кого свій, критичний відлік часу з моменту виявлення онкохвороби: "Обіймаю вас з вірою і молитвами! Пам’ятайте: у людини можна відібрати все, крім одного - волі. І волі обирати своє ставлення до обставин. Рак виліковний. Знайте це. Не мовчіть про свій діагноз! І не бійтеся звертатися по допомогу. Сили прибудуть".

Відео дня

Телеведуча надихнула та заінтригувала можливими змінами у зовнішності - задумується над довшим волоссям. У 2019 році, коли Алла Мазур розповіла про свою перемогу над онко, її неймовірні фотографії в новому модному образі з короткою зачіскою після хімій для української версії французького журналу Marie Claire, - надихнули тисячі людей вірити в одужання.

"Я от вже не встигаю поправляти свою коротку зачіску, бо дуже швидко відростають кучері - і навіть задумалась про варіант довший", - каже Алла Мазур у своєму відеозверненні.

Також Алла звернула увагу на актуальні потреби онкоодужуючих. Ліки, що за потребами цього року закупила держава - очікуються тільки починаючи з листопада. І зараз багато онкоцентрів виживають завдяки гуманітарці. Ведуча звернулась до фармацевтичних компаній не припиняти гуманітарні поставки ліків до України.

"Я прошу також сьогодні кожного з вас, дорогі мої друзі - підтримати фонд Inspiration Family, співзасновниця якого Інеса Матюшенко. Вона сама перемогла онко. І зараз працює над тим, щоб об‘єднати зусилля держави, лікарів, пацієнтів та громадського сектора. Зараз фонд збирає кошти на важливий препарат Капецитабін: його критично не вистачає. Якщо можете - зробіть свій маленький чи великий внесок. І ми разом - подаруємо нові щасливі дні народження - ще багатьом і багатьом нашим землякам", - закликає Алла Мазур.

Раніше зіркова телеведуча каналу "1+1" Алла Мазур з'явилася в ефірі з ультракороткою стрижкою. Понад рік вона боролася з онкологічним захворюванням. Мазур наголосила, що своїм вчинком хоче надихнути інших прийняти і любити себе.

Алла Мазур: чим відома ведуча

Алла Мазур стала ведучою першого в історії ефіру ТСН 1 січня 1997 року. Нині веде тижневу інформаційно-аналітичну програму "ТСН. Тиждень". Має рекордних шість професійних нагород "Телетріумф", а за рейтингом журналу "Фокус" - одна з найуспішніших жінок України і найвпливовіша жінка-телеведуча.

Вас також можуть зацікавити новини: