Її не раз "ховали", приписували численні романи, "розлучали" з Галкіним, а вона, на заздрість всім ворогам, лише молодіє і щасливо живе зі своїм зірковим чоловіком. Розповідаємо в день народження Примадонни цікаві факти з її життя.

15 квітня 2021 Примадонні російської та радянської естради Аллі Пугачовій "стукнуло" 72 роки. Незважаючи на такий вік, артистка має чудовий вигляд.

На честь дня народження Алли Борисівни УНІАН зібрав цікаві та найбільш обговорювані факти про життя та творчість зірки.

Чим Алла Пугачова шокує і дивує публіку й мережу

Довкола помолоділого обличчя Пугачової не раз виникали чутки. Багато хто почав писати, що від Примадонни давно нічого не залишилося, її зовнішній вигляд - результат роботи пластичних хірургів.

Нижче наводимо фото Алли Борисівни 2019-2021 років. Ви лише подивіться, який молодий вигляд має виконавиця!

Діти Пугачової та Галкіна

Максим Галкін і Алла Пугачова одружилися 23 грудня 2011 року. А 18 вересня 2013-го на світ з'явилися їхні діти Гаррі та Ліза. Прекрасних двійнят виношувала сурогатна мати, але їхні біологічні батьки - Алла і Максим.

Алла Пугачова померла: Примадонну "ховали" десятки разів

У ЗМІ регулярно з'являються "новини-сенсації" про те, що Пугачова померла. Також журналісти не один раз писали про численні хвороби й пластичні операції Примадонни.

Правдою виявилося лише те, що їй дійсно зробили операцію напередодні ювілейного концерту, щоб вирішити проблему з голосом. Також сама артистка зізналася, що робила "невеликі пластичні операції". Також зірка підтвердила, що у неї діабет, тому вона і схудла.

Алла Пугачова розлучається з Максимом Галкіним

Восени 2018 року всі ЗМІ облетіла новина про те, що Алла Пугачова розлучається з чоловіком Максимом Галкіним. Журналісти стверджували, що гуморист закрутив роман з Юлією Барановською. А остання нібито вагітна від нього. Але, на щастя, Алла Борисівна і Галкін досі разом.

Варто зазначити, що Пугачова не коментувала взагалі чутки про розлучення, а ось Галкін назвав все вигадкою.

Алла Пугачова: найвідоміші пісні Примадонни

Пісня "Арлекіно"(1977 рік) вважається стартовою в кар'єрі Алли Пугачової. Саме з цією композицією до Примадонни прийшли слава й успіх.

Композиція "Не отрекаются любя"(1977) сама Примадонна називала головною у своєму репертуарі.

У 1978 році Пугачова заспівала пісню "Так же, как все", яку навіть переспівав гурт "А-Студіо", записавши кавер.

Наступним мегахітом Примадонни стала композиція "Ты на свете есть" (1983 рік).

"Айсберг"(1983) - тут слова зайві. Всі знають цей хіт.

У 1985 році Пугачова заспівала свій новий хіт "Миллион алых роз", який переспівав у 2018 році Єгор Крід.

Серед популярних пісень Алли Пугачової - і "Позови меня с собой" (1998).

У 2019 році Алла Пугачова порадувала своїх шанувальників новою піснею - "Мой друг". Композиція вийшла неймовірно ніжною і з глибоким текстом.

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Автор: Ольга Робейко