Реперка показала нові фотографії.

Українська реперка alyona alyona опублікувала в Instagram нові фотографії.

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На знімках вона позує в напівпрозорій чорній спідній білизні в горошок. Виконавиця на своїй сторінці часто пише про те, що потрібно любити і поважати себе, незалежно від ваги. Адже кожна жінка в своєму тілі прекрасна.

"Кожен день як свято. Коли ти посміхаєшся, зустрічаючи погляди. Коли ти підморгуєш у відображення. Коли кожен твій крок впевнений. Коли ти знаєш, чого варта. Коли маєш амбіції. Коли ти чуєш сама себе і довіряєш своїй інтуїції. Коли тебе поважають, люблять, цінують. Коли плоди твоєї праці визнають. Коли тобі по плечу будь-яка вершина. Коли ніхто не має права ображати тебе. Коли ти сам творець свого життя. Коли ти - красива завжди. Сьогодні твій день. Сяй! Надихай! Даруй тепло", - написала реперка.

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Автор: Діана Могилєвич