Співачка розповіла, чому вона наважилася на такий крок, проте не усі це оцінили.

Українська співачка Alyosha, яка нині разом з дітьми мешкає за кордоном, пояснила своє рішення. Проте її слова обурили жінок, які залишаються в Україні та не вивозять дітей. Через це співачці довелося вибачатися.

Так, дружина Тараса Тополі намагалася захистити себе від хейту. Декілька днів тому вона розмістила в Instagram допис, у якому відповіла, чи "не соромно" їй сидіти у США, поки в Україні триває повномасштабна війна.

"Якби ви мали глибоке усвідомлення небезпеки для своїх дітей, чи не вивезли би ви їх з тієї небезпеки, чи не зробили би все задля кращого дитинства ваших діток? Навіть просто на захід (України - УНІАН), за кордон, до родичів, до тих людей, хто готовий вас прийняти, а таких безліч! Ви маєте інтернет, щоб писати коментарі, але не маєте усвідомлення, що ваші діти не захищені… це прикро…Інтернет допоможе знайти такі безпечні місця! Саме так, ваші діти можуть насолоджуватись дитинством!" - написала співачка.

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Її слова викликали обурення у деяких українок. Співачку почали ще більше критикувати. Тому вона зробила новий допис. Alyosha зазначила, що нікого не хотіла образити.

"Ви всі праві, бо у кожного свій життєвий досвід, який не можна осягнути комусь іншому. Я дуже вдячна вам усім за коментарі і за допомогу ще більше поринути у ситуацію, яка охопила нас всіх, і зрозуміти багато для себе! Ви всі неймовірні і мужні, наші жінки! Ви надихаєте стійкістю і вірою! Дякую", - вибачилася співачка.

На цей раз фани підтримали Alyosha. Вони зазначили, що їй не варто було пояснювати свої слова, адже вони "зачепили" лише тих, хто хотів образитися. Коментатори пишуть:

"За що вибачатись?! За порятунок своїх діток? За чоловіка, захисника України? Ми безмежно дякуємо вашій родині, за все, що ви робите"

"Люди вже втрачають залишки людяності остаточно… Не знаю, що ще може нам допомогти, якщо вже дитячі посмішки викликають стільки агресії"

"Немає за що вибачатись, люди, які залишились в Україні так само виставляють фото своїх дітей, свої фото на відпочинку. Те, що когось тригерить - це їхня особиста проблема".

Хто така співачка Alyosha

Українська співачка Олена Тополя (справжнє ім'я Alyosha) представляла Україну на Євробаченні у 2010 році, у фіналі вона посіла десяте місце. У 2013 році вона вийшла за соліста гурту "Антитіла" Тараса Тополю.

Від нього Alyosha народила трьох дітей. У 2013 у співачки з'явився син Роман, у 2015 вона народила другого сина, його назвали Марком. У 2020 році на світ з'явилася донька Alyosha та Тополі, дівчинку назвали Марією.

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