Ана Чері постала у відвертому образі.

Відома модель Ана Чері опублікувала в Instagram нове відео.

На кадрах вона позує то в блискучій міні-сукні, то сексуальному боді на зав'язках. Цікаво, що дівчина розсипала по підлозі конфетті і вивалялася в ньому. Відео вийшло яскравим і в той же час досить еротичним.

Хто така Ана Чері:

Ана Чері народилася 16 травня 1986 року в Анахаймі

У 2006 році почала кар'єру фотомоделі

Здобула популярність завдяки своїй зовнішності і відеоурокам фітнесу в Instagram

За версією Bluebella входить в трійку найбільш високооплачуваних моделей спідньої білизни і купальників в Instagram

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Автор: Діана Могилєвич