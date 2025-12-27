Помер легендарний ведучий програми 'Еники-беники' Анатолій Суханов

Пішов з життя відомий актор та ведучий дитячих передач Анатолій Суханов. 

Трагічну звістку повідомили в Київському академічному театрі "Колесо", де актор працював не один рік. Лише кілька днів тому, 23 грудня, Суханову виповнилося 54 роки.

"27 грудня об 11.30 актор Анатолій Суханов помер у лікарні. Зранку його забрала швидка допомога", – йдеться у повідомленні. 

Відео дня

Про дату прощання з актором обіцяють поінформувати пізніше. 

Для цілого покоління він запамʼятається як легендарний ведучий дитячих телепередач "Еники-беники" та "Лего-експрес".

Помер легендарний ведучий програми 'Еники-беники' Анатолій Суханов

Нагадаємо, 12 грудня пішов з життя відомий український співак Степан Гіга. Він помер у реанімації Першого медичного об'єднання Львова. Співакові було 66 років. 

15 грудня у Львові відбулося прощання з артистом. Провести його в останню путь прийшли сотні людей – рідні, друзі, знайомі, багато львів’ян та гостей міста. Чин похорону пройшов у Гарнізонному храмі Святих Апостолів Петра і Павла. Поховали Степана Гігу на Личаківському кладовищі. 

Раніше Україну сколихнула звістка про смерть соліста гурту ADAM Михайла Клименка. Йому було всього 38. Чоловік тривалий час перебував у комі через тяжку хворобу – туберкульозний менінгіт. 

Вас також можуть зацікавити новини: