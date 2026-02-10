Співачка LELÉKA відповіла на закиди українців, що вона 'не в контексті'

Артистка каже, що не розуміє, як виміряти перебування "у контексті".

Переможниця українського Національного відбору на "Євробачення-2026" Вікторія Лелека (LELÉKA) не вірила, що зможе посісти перше місце, адже її суперниця Jerry Heil має більшу популярність.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на зустрічі з прихильниками в одній з книгарень Києва. За словами співачки, під час оголошення результатів вона розглубилася, коли почула, що Яна Шемаєва отримала менше балів, ніж вона:

"І коли я почула, скільки балів отримала вона... В той момент у мене просто вимкнулося сприйняття. І я вже не сприймала інформацію... У перший день після цього було відчуття внутрішнього неприйняття всього цього".

Вікторія зазначила, що лише сьогодні почала "повертатися до реальності" та усвідомлювати, що саме вона поїде до Австрії від України. Водночас дівчина зізнається, що відчуває не лише радість, а й тиск відповідальності за це. На питання про те, наскільки вона "в контексті" подій в Україні, адже з 2014 року живе в Берліні, дівчина відповіла, що не розуміє, як це виміряти.

"Не знаю. Мені просто важливо, щоб Україна збереглася. Я не уявляю свого життя без України. Бо якщо вона зникне, то, як пишуть деякі військові, і я з ними абсолютно згодна, буде: "і розлетілися ми по світу, по еміграціях, і будемо співати дружніх українських пісень". Без статусу державності для України - ким я буду? Мені просто для моєї душі важливо робити це українською і підсилювати культурний імідж самої України. А якщо її не буде, я буду творити якоюсь незрозумілою мовою неіснуючої країни. І це все втрачає сенс", - заявила співачка.

Також вона припустила, що перебування "в контексті" може вимірюватися її волонтерською діяльністю та тим, як вона поводиться на концертах і позиціонує себе в публічному житті:

"Мені здається, що я не можу цього оцінювати, бо я всередині себе знаходжуся, а не ззовні. І не маю розуміння, наскільки хто в Україні "в контексті"... Не знаю".

Нагадаємо, навколо цьогорічного Нацвідбору розгорівся скандал, адже співачка Руслана, яка була членом журі, відкрито закликала глядачів голосувати за Вікторію Лелеку. Попри те, що це викликало обурення у соціальних мережах, організатори заявили, що не бачать в заявах Руслани порушень.

