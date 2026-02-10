Кінець епохи: один з найвідоміших гуртів світу йде зі сцени

Тур The Long Goodbye стане для Eagles останнім.

Американський рок-гурт Eagles, створивший такі хіти як Hotel California та Desperado, офіційно підтвердив, що завершує свою більш ніж півстолітню кар’єру.

В інтерв'ю CBS Sunday Morning співзасновник колективу Дон Генлі сказав, що 2026 рік, імовірно, стане останнім у гастрольній історії гурту. Коментуючи фінальний етап туру The Long Goodbye, артист зазначив, що Eagles планують відіграти ще кілька концертів, зокрема завершити резиденцію в Лас-Вегасі, після чого остаточно попрощаються зі сценою:

"Знаєш, думаю, цей рік, імовірно, стане останнім. Я й раніше говорив подібне, але зараз відчуваю, що ми справді наближаємося до фіналу. І з цим теж усе гаразд".

Заснований у 1971 році в Лос-Анджелесі рок-гурт Eagles став одним із найуспішніших і найвпливовіших колективів в історії популярної музики. Колектив сформували Ґленн Фрей, Дон Генлі, Берні Лідон і Ренді Мейснер.

Eagles прославилися у 1970-х роках завдяки поєднанню рок-музики, кантрі та фолку, а також складним багатоголосним вокальним аранжуванням. Світову славу їм принесли хіти Take It Easy, Desperado, Hotel California, New Kid in Town, Life in the Fast Lane та Take It to the Limit. Альбом Their Greatest Hits (1971-1975) став найпродаванішим в історії музики, розійшовшись тиражем понад 40 мільйонів копій лише у США, а Hotel California вважається однією з ключових платівок XX століття.

Попри внутрішні конфлікти та розпад у 1980 році, гурт возз’єднався у 1994-му й продовжив успішну концертну діяльність. За роки існування Eagles продали понад 200 мільйонів платівок у світі, отримали шість премій "Ґреммі" та були включені до Зали слави рок-н-ролу.

