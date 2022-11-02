Український артист Андрій Данилко розповів, що якийсь час дуже сильно заїкався. Він дуже соромився цього, тому намагався не розмовляти. Однак проблему треба було вирішувати, і він звернувся за допомогою до бабці.
"Я ж заїкався дуже сильно, тому майже не розмовляв, тому що я соромився. Мене навіть лікувала бабка. Я не вірив у це. Вона мене викочувала яйцем. Нам порадили. Я зі своєю подругою пішов у Полтаві. Мені було років 15. Я уявляв, що це якась бабка-чаклунка, ні. Відкрила двері немов вчителька молодших класів, доросла, середніх років", - сказав артист в інтерв'ю Катерині Гордєєвій.
Він додав, що тоді бабка сказала йому слова, які він зрозумів тільки через років 20.
"Вона там якийсь свій ритуал робила, виливала на воску. І вона говорить таку фразу, яку я зрозумів через років 20, що вона мала на увазі: "У тебе переляк від людини, якої на цій планеті немає. Вона померла". Я потім зрозумів, що це батько", - поділився Данилко.
Нагадаємо, раніше Андрій Данилко згадав, як батько-тиран лупцював його маму.