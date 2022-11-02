Артист розповів, що звертався до бабці за допомогою, бо сильно заїкався.

Український артист Андрій Данилко розповів, що якийсь час дуже сильно заїкався. Він дуже соромився цього, тому намагався не розмовляти. Однак проблему треба було вирішувати, і він звернувся за допомогою до бабці.

"Я ж заїкався дуже сильно, тому майже не розмовляв, тому що я соромився. Мене навіть лікувала бабка. Я не вірив у це. Вона мене викочувала яйцем. Нам порадили. Я зі своєю подругою пішов у Полтаві. Мені було років 15. Я уявляв, що це якась бабка-чаклунка, ні. Відкрила двері немов вчителька молодших класів, доросла, середніх років", - сказав артист в інтерв'ю Катерині Гордєєвій.

Він додав, що тоді бабка сказала йому слова, які він зрозумів тільки через років 20.

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"Вона там якийсь свій ритуал робила, виливала на воску. І вона говорить таку фразу, яку я зрозумів через років 20, що вона мала на увазі: "У тебе переляк від людини, якої на цій планеті немає. Вона померла". Я потім зрозумів, що це батько", - поділився Данилко.

Нагадаємо, раніше Андрій Данилко згадав, як батько-тиран лупцював його маму.

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