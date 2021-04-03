Таке рішення він ухвалив на час Великого посту.

Відомий український телеведучий Андрій Джеджула оголосив про рішення тимчасово відмовитися від сексу. Шоумен, який трохи більше як місяць тому знову став татом, зізнався, що до добровільного целібату його підштовхнули обставини.

Про це Джеджула написав у своєму Instagram.

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Чоловік зізнався, що прийшов до цього несвідомо і ймовірно через сварки з дружиною, які відбувались на всю країну. До Великодня він не займається сексом, хоча на початку йому було складно, оскільки любить інтимні задоволення і ніколи би не зміг повністю від цього відмовитись.

"Спочатку тебе долають думки, бажання, концентрація слабшає! Як і в питаннях позбавлення від звичок, є кризовий термін, після проходженню якого ти перестаєш бути заручником потягу! Знаходиш задоволення в інших речах і заняттях! І як показує практика, все у вашому житті підвладне самоконтролю! Все у вас в голові!" – розповів шоумен.

Він додав, що саме у час Великого Посту варто "привести думки до ладу, думати про духовне, усвідомлювати свої наміри, цілі і плани", а також думати про рідних, творчість, роботу.

Ведучий додав, що такий підхід зміцнює дух та тіло, а секс, на його думку, "як і навичка їзди на велосипеді або вміння плавати, повернеться в будь-який момент, тільки-но ви цього самі захочете".

Андрій Джеджула: що відомо

Наприкінці грудня 2020 року вагітна дружина Юлія Леус ледь не втратила дитину через сильний стрес, у якому начебто був винний шоумен Джеджула.

Згодом вона назвала чоловіка аб'юзером та розповіла, що він піднімав на неї руку. Тоді ж вона вирішила не вказувати його ім'я як батька донечки та натякала на розлучення.

Зараз пара продовжує жити разом після народження доньки 25 лютого і наразі не згадує за розлучення. Юлія зізнавалась, що вдячна чоловікові, що він допомагає їй у догляді за донькою.

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Автор: Іван Бойко