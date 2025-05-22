Керівництво агентства повідомило правоохоронні органи України про те, що в Ізраїлі хтось видає себе за їхнього співробітника.

У поліцію Ізраїлю подано заяву у зв'язку з тим, що дехто, який видавав себе за кореспондента агентства УНІАН, добивався зустрічі з відомим музикантом Андрієм Макаревичем. Про це пише видання Newsru.co.il.

Зазначається, що нещодавно чоловік, який представився якимось "Романом Скибою", нібито журналістом УНІАН, зв'язався з дружиною Макаревича Ейнат Кляйн. Він заявив, що нібито готує матеріал для рубрики "Туризм" про незвичайні місця Ізраїлю і про людей, які "створюють унікальні сімейні проєкти". За його словами, УНІАН був нібито зацікавлений у тому, щоб розповісти про винний бізнес сім'ї Макаревичів. Він заявив, що перебуває в Ізраїлі і просив про зустріч для запису інтерв'ю.

Кляйн запідозрила, що той, хто звернувся, видає себе за іншу людину - спочатку він неправильно вказав назву агентства ("УниОн"). Потім "Скиба" показав "посвідчення" співробітника агентства з помилками і російською назвою ("УНИАН"). Крім того, реальні посвідчення співробітників агентства мають іншу форму. На "посвідченні" також була печатка Запорізької міської ради.

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Шеф-редактор, генеральний директор УНІАН Михайло Ганницький повідомив Кляйн, що в агентстві немає співробітника з таким ім'ям. Керівництво агентства повідомило правоохоронні органи України про те, що в Ізраїлі хтось видає себе за співробітника.

Пізніше сам Макаревич розповів, як його намагалися обдурити.

"Цікава історія. Пише тут моїй дружині начебто український журналіст. Начебто з шановного агентства "УНІАН", просить про зустріч з нами. Каже, треба сказати, на бездоганній російській. Дружина просить надіслати посвідчення. Посвідчення з дикими помилками в українському (починаючи від назви агенції) з печаткою чомусь архіву запорізької міськради. Номер липовий. Агентство "УНІАН" підтверджує наші побоювання - немає у них такого співробітника, а бейджик їх виглядає зовсім інакше. І ще - від фрази "журналіста" "Відпрацьовуємо актуальну повістку щодо Гази" пахнуло таким гебешним кабінетом, що ми звернулися до поліції. У Ізраїлі такі дії вважаються злочином. Це у Росії Вован і Лексус - народні герої. Чекаємо розвитку подій. Від себе хочу запитати - хлопці, що ж ви так погано працюєте?" - написав він.

Важливо, що сам факт видачі себе за іншу особу є порушенням закону в Ізраїлі. Крім того, іноземний журналіст (якщо дійсно йдеться про журналіста) не має права займатися професійною діяльністю в Ізраїлі, не отримавши акредитації в Урядовому прес-бюро.

Зазначається, що за останній тиждень це не перший випадок, коли хтось, хто видає себе за журналіста, домагається зустрічі з відомою в Росії людиною, яка проживає в Ізраїлі.

Андрій Макаревич - останні новини

У 2022 році Макаревич виїхав до Ізраїлю. Він ще 2014 року виступив проти анексії Криму і кривавої політики Кремля. Через публічну підтримку України його внесли до списку "іноагентів" у РФ.

Нещодавно він поставив на місце російського журналіста, який набридав йому запитаннями про РФ. Лідер гурту "Машина времени" різко відповів росіянину після його запитань про виступи артиста в країні-агресорі.

У ролику знаменитість оголосив, що планує виступити в Києві після завершення війни. В Україні він хотів би дати масштабний концерт, а от для росіян Макаревич співати більше не хоче.

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