Скандальну українську співачку, яка уже кілька років живе і працює в Росії, Ані Лорак і її колишнього чоловіка Мурата Налчаджиоглу помітили разом – екс-закохані мило спілкувалися і танцювали разом.
Пара разом зі своєю дочкою Софією прийшла на свято до Філіпа Кіркорова, який влаштував урочистості з нагоди іменин доньки Алли-Вікторії.
За святковим столом Ані Лорак і її екс-чоловік сиділи поруч, спілкувалися і мило посміхалися один одному. Кадри з'явилися в Instagram співачки Анни Нетребко.
Пізніше гості вийшли на танцпол. На відео можна помітити, як Ані Лорак і Мурат Налчаджиоглу танцюють і навіть обіймаються. Невже помирилися?
Нагадаємо, Ані Лорак розлучилася з Муратом в 2019 році, імовірно через те, що він їй зраджував. А днями Налчаджиоглу прокоментував їхнє скандальне розлучення, назвавши причину розриву.
А не так давно Лорак заінтригувала фанатів фото з обручкою на пальці.
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