Опальна українська співачка Ані Лорак на своїй сторінці в Instagram опублікувала знімки, на яких постала оголеною на проїжджій частині.Читайте такожДорофєєва похизувалася в ультракороткій сукні (фото)
Дівчина прикрила свої принади білою ковдрою. Вона показала засмаглі плечі й спину, видно, що на 42-річній артистці немає білизни.
Лорак зібрала волосся в пучок і нанесла ледь помітний макіяж.
"Сьогодні картині "Удержи мое сердце" виповнилося 5 років. У день зйомок ми, через 10 років, зустрілися з Аланом Бадоєвим, і в цьому творчому союзі народилася зворушлива любовна історія, яка вже зібрала близько 100 мільйонів переглядів на YouTube", — написала зірка.
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